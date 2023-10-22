Гарре о возможном переходе в «Зенит»: «Когда откроется трансферное окно, стороны найдут компромисс»
Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отреагировал на слухи о своем возможном переходе в «Зенит».
— В последнее время появилось много новостей о вашем переходе в «Зенит».
— Конечно, я стараюсь спокойно к этому относиться. Понимаю: если команда такого уровня мной интересуется, я что-то делаю неплохо. Сейчас, в настоящее время, я принадлежу «Крыльям», головой я нахожусь в команде. А когда откроется трансферное окно, уже не я, а стороны как-то найдут между собой компромисс. А пока я полностью отдаюсь «Крыльям».
— В трансляцию попал эпизод, где вы с Сергеем Семаком во время матча смогли перекинуться парой слов.
— Да нет, я не говорил с ним. Просто взял мяч, чтобы сделать вбрасывание. Я уважаю всех тренеров одинаково, наверное, так и должно быть.
Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за самарцев.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. Контракт 23-летнего аргентинца с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2026 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
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2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
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5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
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6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
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9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1