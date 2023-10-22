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Сегодня, 19:56

Мостовой: «Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о судействе в матче 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН» (2:0).

«Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно. Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол. Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет, это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром. Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 17 очками идет на 8-й позиции.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородская команда дома встретится с «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-problema-sudej-rpl-v-tom-chto-bol-shinstvo-iz-nih-nikogda-ne-igralo-v-futbol/
Александр Мостовой
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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