Нападающий «Крыльев Советов» Гарре может пропустить два матча со «Спартаком» и игру с «Факелом»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может пропустить три ближайших матча команды из-за травмы, сообщает «РБ Спорт».

В игре 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3), которая состоялась 26 июля, форвард получил повреждение и был заменен на 50-й минуте. Позднее главный тренер самарцев Игорь Осинькин заявил, что у футболиста спазм мышц бедра.

24-летний аргентинец будет восстанавливаться от травмы еще около двух недель. Он уже пропустил матч FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1), который состоялся 1 августа, форвард рискует не принять участие в двух играх против «Спартака» (5 августа — в РПЛ и 14 августа — в Кубке России) и матче против «Факела» (11 августа в РПЛ).

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.