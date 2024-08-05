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Нападающий «Крыльев Советов» Гарре может пропустить два матча со «Спартаком» и игру с «Факелом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может пропустить три ближайших матча команды из-за травмы, сообщает «РБ Спорт».

В игре 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3), которая состоялась 26 июля, форвард получил повреждение и был заменен на 50-й минуте. Позднее главный тренер самарцев Игорь Осинькин заявил, что у футболиста спазм мышц бедра.

24-летний аргентинец будет восстанавливаться от травмы еще около двух недель. Он уже пропустил матч FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1), который состоялся 1 августа, форвард рискует не принять участие в двух играх против «Спартака» (5 августа — в РПЛ и 14 августа — в Кубке России) и матче против «Факела» (11 августа в РПЛ).

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 0 : 0
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