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Нападающий ЦСКА Гайч допустил, что может вновь покинуть команду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч допустил, что вновь может покинуть команду.

В сезоне-2024/25 форвард принял участие в двух матчах армейцев, провел на поле в сумме 17 минут и не отличился результативными действиями.

«Я не знаю, останусь ли в ЦСКА», — приводит Sport24 слова Гайча.

Гайч перешел в московский клуб в августе 2020 года. Позднее он выступал за «Беневенто», «Уэску» и «Верону» на правах аренды.

Сезон-2023/24 форвард провел в аренде в «Ризеспоре». 25-летний аргентинец забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за турецкую команду.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.

Источник: Sport24
Адольфо Гайч
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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