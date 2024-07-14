Брат Лички — о победе над «Спартаком»: «Предпочитаем обыграть их в РПЛ»

Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе над «Спартаком» в товарищеском матче (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене».

— Мы провели очень хороший первый тайм. Владели мячом, здорово прессинговали. Во втором было сложнее. Мы сделали несколько замен и качество немного упало.

— Но наконец победа над «Спартаком»!

— Да! Но это лишь товарищеский матч. Предпочитаем обыграть их в РПЛ.

20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.