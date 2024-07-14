Брат Лички — о победе над «Спартаком»: «Предпочитаем обыграть их в РПЛ»
Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе над «Спартаком» в товарищеском матче (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене».
— Мы провели очень хороший первый тайм. Владели мячом, здорово прессинговали. Во втором было сложнее. Мы сделали несколько замен и качество немного упало.
— Но наконец победа над «Спартаком»!
— Да! Но это лишь товарищеский матч. Предпочитаем обыграть их в РПЛ.
20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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