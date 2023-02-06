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Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вернулся к ситуации с дисквалификацией в первой части сезона РПЛ.

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за оскорбительное поведение в адрес арбитров матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4).

Инцидент с участием Кордобы произошел в перерыве игры, форвард оскорбил судейскую бригаду на испанском языке.

— В первой части сезона был инцидент, когда твои слова попали на камеры и последовала дисквалификация. Тебя этот случай чему-то научил?

— Мне нечего сказать по этому поводу. Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести.

— По твоему мнению, «Спартак» может обогнать «Зенит»?

— Я отвечаю только за «Краснодар». Это команда, за которую я выкладываюсь на сто процентов.

— «Краснодар» может побороться за медали?

— Мы вышли из группы в Кубке. Будем продолжать работать. Время покажет.

— Что изменилось с приходом нового главного тренера? К вам есть какие-то новые требования?

— Мы хорошо работаем в предсезонное время. Надеемся, все будет как можно лучше.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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