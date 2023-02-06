Глебов призвал фанатов «Ростова» не расстраиваться после поражения от «Сочи»

Защитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды во 2-м туре Зимнего Кубка РПЛ.

«Понимаю болельщиков. Они всегда хотят видеть победы, для них это положительные эмоции. Но я прошу наших фанатов не расстраиваться, не опускать головы. Мы под нагрузками, тренируемся. Наши главные цели — набрать наилучшую форму и обойтись без травм. Как изменилось «Сочи»? Как по мне, ничего не поменялось. Все те же 5 защитников», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Во втором туре Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 0:3.