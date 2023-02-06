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Сегодня, 22:42

Кордоба: «Сейчас я нахожусь в «Краснодаре», поэтому я буду на 100% сконцентрирован на этом клубе»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:4).

— Конечно, не очень нравится проигрывать, особенно таким образом. Нужно продолжать работать. Будем делать все лучше.

— Что могло вообще повлиять на результат? Четыре мяча — очень много.

— Все это видели. Конечно, четыре гола — слишком много. Но сейчас мы находимся в подготовительном сезоне. Будем дальше тренироваться, чтобы хорошо начать премьер-лигу.

— «Спартак» действительно настолько сильнее?

— Мы тоже сильные. Не только они. Мы сейчас разговариваем о дружеском матче.

— Как оцените свою физическую форму?

— Хорошо. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в премьер-лигу как можно в лучшей форме.

— Были ли мысли приостановить контракт с «Краснодаром», учитывая происходящее в мире?

— Сейчас я нахожусь в «Краснодаре», поэтому я буду на 100% сконцентрирован на этом клубе.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
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Торпедо М

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