Кордоба: «Сейчас я нахожусь в «Краснодаре», поэтому я буду на 100% сконцентрирован на этом клубе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:4).

— Конечно, не очень нравится проигрывать, особенно таким образом. Нужно продолжать работать. Будем делать все лучше.

— Что могло вообще повлиять на результат? Четыре мяча — очень много.

— Все это видели. Конечно, четыре гола — слишком много. Но сейчас мы находимся в подготовительном сезоне. Будем дальше тренироваться, чтобы хорошо начать премьер-лигу.

— «Спартак» действительно настолько сильнее?

— Мы тоже сильные. Не только они. Мы сейчас разговариваем о дружеском матче.

— Как оцените свою физическую форму?

— Хорошо. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в премьер-лигу как можно в лучшей форме.

— Были ли мысли приостановить контракт с «Краснодаром», учитывая происходящее в мире?

— Сейчас я нахожусь в «Краснодаре», поэтому я буду на 100% сконцентрирован на этом клубе.