Нападающий «Химок» Дулаев: «Старались играть в футбол, немного не получилось»

Нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев в комментарии для «СЭ» оценил свою первую игру в составе основной команды после разгрома от «Динамо» (1:6).

— Вы общались с Гогниевым после матча, что он вам сказал?

— Поздравил с дебютом, похвалил за игру и все.

— Как вы переживаете то, что сейчас происходит?

— Тяжело, конечно. Не таким себе представлял дебют за «Химки». Это жизнь, все бывает. Старались играть в футбол, немного не получилось.

— Священник приходил в «Химки», что скажете об этом?

— Я тренируюсь ровно четыре дня с главной командой. Не в курсе всего, что здесь происходит.