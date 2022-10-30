Дивеев: «Пока не знаю, вернусь ли в общую группу на зимних сборах»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

«Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать», — цитирует «РБ Спорт» Дивеева.

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.