Камоцци назвал кумовством приглашение Бискуповича в «Спартак»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича на должность заместителя спортивного директора красно-белых.

«Еще одна демонстрация кумовства со стороны руководства. Я уже не знаю, что сказать», — сказал Камоцци «СЭ».

У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.