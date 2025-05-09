Футбол
9 мая, 10:37

Камоцци назвал кумовством приглашение Бискуповича в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича на должность заместителя спортивного директора красно-белых.

«Еще одна демонстрация кумовства со стороны руководства. Я уже не знаю, что сказать», — сказал Камоцци «СЭ».

У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.

ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
  • Ilya Gudman

    Федун ушел а цирк остался ))

    10.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Назначьте уже меня !! Я честно лучше !!

    09.05.2025

  • Spacewalker

    А что тут говорить? И причём тут кумовство? Новый спортивный директор берёт СЕБЕ в ЗАМЕСТИТЕЛИ человека, которого наверняка прекрасно знает и доверяет. Или МЫ набираем тебе команду помощников, а ТЫ разгрёбывай с ней как можешь. Или Камоцци хотел бы к нему своих людей замами приставить?!:wink:

    09.05.2025

  • rac135

    Ничего нового - злобная клевета и откровенная зависть( СКУЧНО( ЭШУОРТ ловчев «Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…» тихонов «Я наслышан очень много про этого специалиста [Эшуорта]. Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком» СПРАВОЧНО Эшуорт привёл в команду Алексиса Дуарте, Томаша Тавареша, Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича АМАРАЛ ловчев «Везут иностранцев вот такие пришлые люди, как Амарал. Я, честно говоря, не знаю такого большого футбольного человека по фамилии Амарал» червиченко «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Главная задача – не создание команды, а освоение бюджета.» СПРАВОЧНО АМАРАЛ привёл в команду УГАЛЬДЕ, БАРКО, МАРКИНЬОСА, МАНГАША

    09.05.2025

  • Berkut-7

    Кумовство? Бискупович родственник КАхигао что ли?

    09.05.2025

  • Mr.Deadhead

    все, что нужно знать о Спартаке )))

    09.05.2025

    Пьянич проведет прощальный матч за сборную Боснии и Герцеговины против Сан-Марино

    Руденко заявил о желании сменить клуб: «Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться»
