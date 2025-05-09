Камоцци назвал кумовством приглашение Бискуповича в «Спартак»
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение бывшего защитника сборной Чили Марко Бискуповича на должность заместителя спортивного директора красно-белых.
«Еще одна демонстрация кумовства со стороны руководства. Я уже не знаю, что сказать», — сказал Камоцци «СЭ».
У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.
Новости