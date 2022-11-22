Перед матчем «Зенит» — «Црвена Звезда» развернули 600-метровый сербско-русский флаг

Сербско-русский флаг длинною в 600 метров пронесли по улицам Санкт-Петербурга перед товарищеским матчем между российской командой «Зенит» и сербской командой «Црвена Звезда», сообщает РЕН ТВ.

600-метровый триколор растянули в парке имени Кирова на Елагином острове.

Именно этот флаг в сентябре сербы пронесли по центральным улицам Белграда, чтобы поддержать Россию.

Время от времени сербские болельщики скандировали «Русские и сербы — братья навек», также участники акции пели «Катюшу».