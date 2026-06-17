Чернов признался, что почти не общался с Карседо после его назначения в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что за время аренды в «Крыльях Советов» практически не общался с главным тренером московского клуба Хуаном Карлосом Карседо.

Чернов выступал за самарскую команду на правах аренды с начала сезона-2025/26. В тот момент «Спартак» возглавлял Деян Станкович, а зимой его сменил испанский специалист.

По словам футболиста, после назначения нового тренера контактов между ними практически не было. Защитник также отметил, что во время аренды не поддерживал связь с руководством московского клуба.

«С Карседо я не общался. Пересекся только, когда мы выиграли в Самаре, — он мимо проходил и просто сказал: «С победой!» Думаю, он даже не знает, что я за «Спартак» играл», — сказал Чернов РИА «Новости».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Чернова в связи с истечением срока контракта.

Футболист перешел в московский клуб из «Крыльев Советов» в 2022 году. За это время он провел 80 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спартака» защитник стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Чернов является воспитанником ЦСКА.