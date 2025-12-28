«Зенит» рассмотрит предложения по Жерсону от 40 миллионов евро. Клуб не заинтересован в обмене на Жезуса

По информации «СЭ», «Зенит» не хочет отпускать полузащитника Жерсона в зимнее трансферное окно, но готов рассматривать предложения по нему от 40 миллионов евро. Такую планку установили в клубе.

Петербуржцы также не заинтересованы в обмене Жерсона на защитника «Крузейро» Жонатана Жезуса с доплатой со стороны бразильцев, как сообщал Globo.

Ранее журналист Экрем Конур писал, что 28-летним Жерсоном интересуются шесть клубов: бразильские «Коринтианс», «Крузейро» и «Палмейрас», а также саудовские «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

Жерсон выступает за «Зенит» с лета 2025 года. На счету футболиста 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.