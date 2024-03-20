Чалов: «Как ситуация с продлением контракта с ЦСКА? В процессе»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о переговорах по поводу продления контракта с армейцами.

«Как ситуация с продлением? В процессе», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.