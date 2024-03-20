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Чалов: «Как ситуация с продлением контракта с ЦСКА? В процессе»

Руслан Минаев
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о переговорах по поводу продления контракта с армейцами.

«Как ситуация с продлением? В процессе», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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