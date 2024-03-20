Глушенков стал первым игроком с 10 мячами и 10 голевым пасами в РПЛ с начала 2023 года

Вингер «Локомотива» Максим Глушенков с начала 2023 года забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в чемпионате России, сообщает Opta. У форварда ушло на это 33 матча.

24-летний россиянин стал первым игроком РПЛ с таким показателем.

По системе гол+пас Глушенков уступает за указанный период только форварду «Краснодара» Джону Кордобе (23) и нападающему «Зенита» Матео Кассьерре (21).