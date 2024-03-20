В агентстве Сперцяна отреагировали на информацию об интересе «Жироны»

В футбольном агентстве RP, представляющем интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отреагировали на слухи о том, что их клиентом интересуется «Жирона».

19 марта «РБ Спорт» сообщил, что 23-летний игрок сборной Армении может перейти в испанский клуб.

«У Эдуарда контракт с «Краснодаром», он игрок этого клуба. Интерес «Жироны»? Мы не комментируем слухи, связанные с нашими игроками», — приводит ответ агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.