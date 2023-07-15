Глебов приступил к тренировкам с «Ростовом» в общей группе

Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, Павел Банатин, сообщил о возвращении игрока в общую группу.

«С Данилом все хорошо. Он тренируется в общей группе наравне со всеми», — сказал Банатин «СЭ».

Ранее агент Глебова сообщал «СЭ», что у игрока был дискомфорт в передней мышце бедра.