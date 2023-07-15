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Сегодня, 10:28

Глебов приступил к тренировкам с «Ростовом» в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, Павел Банатин, сообщил о возвращении игрока в общую группу.

«С Данилом все хорошо. Он тренируется в общей группе наравне со всеми», — сказал Банатин «СЭ».

Ранее агент Глебова сообщал «СЭ», что у игрока был дискомфорт в передней мышце бедра.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Данил Глебов
ФК Ростов
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