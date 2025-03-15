Дзюба заявил, что ему ни за что не стыдно в своей карьере и жизни

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, есть ли в его карьере или жизни момент, за который ему стыдно.

«Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

Футболист также отметил, что самая большая гордость для него — это три сына.

Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкую «Адану Демирспор». В сентябре 2024 года он стал игроком «Акрона». 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) 36-летний нападающий забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В кубковом матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба забил 235-й гол в карьере.