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Дзюба заявил, что ему ни за что не стыдно в своей карьере и жизни

Алина Савинова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, есть ли в его карьере или жизни момент, за который ему стыдно.

«Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

Футболист также отметил, что самая большая гордость для него — это три сына.

Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкую «Адану Демирспор». В сентябре 2024 года он стал игроком «Акрона». 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) 36-летний нападающий забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В кубковом матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба забил 235-й гол в карьере.

Источник: ТАСС
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
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18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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