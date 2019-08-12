Намли уверен, что состав "Краснодара" соответствует уровню Лиги чемпионов

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли ответил на вопрос, соответствует ли состав команды уровню Лиги чемпионов. В первом матче третьего квалификационного этапа "быки" дома уступили "Порту" (0:1).

– Я уверен в этом, – цитируют "Известия" Намли. – В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр