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«Нам нужна ваша помощь». Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Тамбовом»

21:31
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам армейцев.

— Уже скоро новый сезон, — приводит слова Гончаренко Telegram-канал «ЦВБП-Медиа». — Спасибо большое за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперед, когда нам тяжело.

По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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