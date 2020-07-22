«Нам нужна ваша помощь». Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Тамбовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам армейцев.

— Уже скоро новый сезон, — приводит слова Гончаренко Telegram-канал «ЦВБП-Медиа». — Спасибо большое за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперед, когда нам тяжело.

По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.