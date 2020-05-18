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«Наконец-то разрешили тренироваться». Тарасов отправился в расположение «Рубина»

09:38
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram.
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram.
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов написал в Instagram, что отбыл в расположение клуба. Власти Татарстана разрешили игрокам команды приступить к тренировкам.

— Наконец-то разрешили тренироваться и я еду в Казань, — написал Тарасов. — С одной стороны я этого очень ждал, а с другой — тяжело после 3 месяцев с семьей уезжать.

Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе.

33-летний хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу, после чего приступил к восстановлению.

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