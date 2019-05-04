Форвард "Зенита" Артем Дзюба, который не играл в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" из-за проблем с бедром, опубликовал новый ролик в своем Инстаграме. На нем футболист в окружении близких радуется чемпионству сине-бело-голубых.

Сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

– Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех с Чемпионством! – написал Дзюба в своем Инстаграме.

Дзюба впервые в карьере выиграл российскую премьер-лигу.

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