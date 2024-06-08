Экс-защитник «Вероны» Гюнтер может продолжить карьеру в РПЛ

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может перейти в один из российских клубов, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 29-летний немец готов приехать в Россию.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей за «Фатих Карагюмрюк». Права на Гюнтера принадлежать «Вероне».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.