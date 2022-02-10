Наиль Умяров прокомментировал то, как Руй Витория покидал «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью Sport24 рассказал, что был расстроен тем, что команде не удалось нормально попрощаться с тренером Руем Виторией.

— Каким тебе запомнился Руй Витория?

— Сдержанным. Был достаточно тяжелый период, но нельзя забывать: он смог привести к результат по крайней мере в Лиге Европы. Понятно, что в чемпионате результаты — наболевшая проблема.

Самое обидное, что не было момента прощания с Руем.

— А командный ужин в Сочи?

— В Сочи мы не прощались, и завершающей речи Руй не произнес.

— Осадок остался?

— В любом случае да. Потом написал Витории, попрощался лично.

Витория покинул «Спартак» 15 декабря по обоюдному согласию с клубом. Его место занял 49-летний специалист Паоло Ваноли.