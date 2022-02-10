Умяров поделился впечатлениями от работы с Ваноли в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью Sport24 поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

— Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?

— Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, работавшего с командой с 21 мая. При этом сам Витория возглавил «Спартак» после ухода из команды Доменико Тедеско, принявшего решение не продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам. В чемпионате России специалист еще не дебютировал с командой.

Ранее Умяров высказался об уходя Руя Витории из московского клуба.