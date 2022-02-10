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Умяров — о Ваноли: «Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный»

Умяров поделился впечатлениями от работы с Ваноли в «Спартаке»
Виктория Кравченко
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью Sport24 поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

— Какое первое впечатление произвел Паоло Ваноли?

— Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, работавшего с командой с 21 мая. При этом сам Витория возглавил «Спартак» после ухода из команды Доменико Тедеско, принявшего решение не продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам. В чемпионате России специалист еще не дебютировал с командой.

Ранее Умяров высказался об уходя Руя Витории из московского клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-10-nail-umyarov-o-spartake-vitorii-vanoli-karpine-rpl-lige-yevropy-sbornoy-rossii-intervyu
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Паоло Ваноли
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Умяров — об увольнении Витории из «Спартака»: «Самое обидное, что не было момента прощания с Руем»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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