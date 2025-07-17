Нагорных: «Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе других клубов к полузащитнику Алексею Батракову.

— Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова?

— Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте.

— Приходил ли «Зенит»?

— Нет.

— В какую сумму вы оцениваете Алексея Батракова?

— «Локомотив» не отпустит Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги.

В прошедшем сезоне Алексей Батраков провел 29 матчей в чемпионате России, забив 14 голов и сделав семь результативных передач.