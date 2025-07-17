Нагорных: «У нас российский клуб. Не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб смену генерального директора Владимира Леонченко.

«На «Локомотив» часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба — нам необходимо оправдываться и разъяснять. Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив». Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны. У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким — пытаются раскачать ситуацию. Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.