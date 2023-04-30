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Сегодня, 22:27

Нагорных о «Локомотиве»: «У нас нет никакого расслабления. Наше место — в верхней части таблицы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о мотивации команды в конце сезона-2022/23.

— Сейчас получается такая ситуация, что некоторым командам, среди которых и «Локомотив», не за что бороться. Уже существует мнение, что нужно вводить плей-офф. Какое у вас мнение на этот счет?

— У нас нет ни на одну секунду какого-то расслабления. Что это значит «не за что бороться»? Чемпионат не завершен. Не очень хорошо провели первую половину сезона. Мы хотим подняться максимально высоко. Место «Локомотива» — в верхней части таблицы. Мы будем биться до последнего тура.

— Но место в таблице ничего не значит. «Локомотив» не вылетит и до тройки не доберется.

— «Локомотив» — это та команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Мы — как лягушка, которая попала в сосуд с молоком. Будем биться, бороться и никому не будем давать легких матчей.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 25 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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