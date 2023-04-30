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Сегодня, 22:33

В «Локомотиве» сообщили об уходе Галактионова с поста главного тренера молодежной сборной

Мария Гусева
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Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с аналогичной должности в молодежной сборной России.

«Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив», — цитирует Sport24 Нагорных. — Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России».

Галактионов работал с молодежной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28 тур
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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