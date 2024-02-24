Нагорных — о возможном введении налога на легионеров: «Пока даже не знаем, о чем речь»

Председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что пока рано рассуждать о налоге на легионеров для клубов РПЛ.

«Мы пока даже не знаем, о чем речь. Когда получим документы, тогда сможем оценить. Пока только по отрывочным публикациям в прессе можно судить, но так выводы не делают о документах. Поэтому мы договорились с нашими специалистами в клубе, что как только получаем эти документы, инициативы, будем с ними работать», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.