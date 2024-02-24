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24 февраля, 21:19

Главный тренер «Урарту» Гунько: «Маслов? Мне нравятся все футболисты «Спартака»

Алина Савинова
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос о том, почему сорвался трансфер защитника «Спартака» Павла Маслова.

«Летний трансфер Маслова? Без комментариев. Нравится ли мне этот игрок? Мне нравятся все футболисты московского «Спартака». Их класс очень серьезный. Мы бы хотели видеть каждого в составе каждого игрока «Спартака». У кого есть желание — мы всегда рады», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

Ранее сообщалось, что «Урарту» был заинтересован в 23-летнем Маслове, однако до конца трансферного окна переход игрока в армянский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне защитник провел 4 матча за «Спартак» во всех турнирах. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
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