Корниленко: «Крылья Советов» заинтересованы, чтобы у Костанцы был российский паспорт»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил о заинтересованности клуба в том, чтобы бразильский полузащитник Фернандо Костанца получил гражданство России.

«Клуб заинтересован, чтобы у Фернандо был российский паспорт, и в то же время мы будем пытаться максимально этот процесс ускорить», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

Костанца выступает за самарскую команду с января 2022 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 14 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

«Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 18 матчах.