«Надеюсь, в этом году мы забудем негатив и злость». Дзюба поздравил с Новым годом

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в Instagram поздравил болельщиков с Новым годом.

— Всем привет. Первый раз это делаю — хотел бы поздравить всех с Новым годом. Убежден, что это праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто любит друг друга и ценит. Хочу пожелать, чтобы рядом были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья вам, счастья, и чтобы детишки радовали, веселились, смеялись.

Надеюсь, в этом году мы забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем добры к друг другу, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом, — сказал Дзюба.

Напомним, что в ноябре на гостевом матче сборной России в Сан-Марино болельщики скандировали нецензурные выражения в адрес Дзюбы — капитана национальной команды (позже он высказался по теме). Накануне и в день матча «Зенита» и «Спартака» полиция провела ряд задержаний, и это привело к протестам на трибунах. В заключительном перед зимней паузой туре организованные болельщики почти всех клубов покинули свои места.