Романцев: «Для Хлестова ни Марадона, ни Роналдо не был авторитетом»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился воспоминаниями о экс-защитнике красно-белых и национальной команды Дмитрие Хлестове.

«Хлестов, наверное, один из немногих, а иногда, и был единственным человеком, для которого соперник не был авторитетом. Многие футболисты очень стеснялись, боялись. Будем говорить просто, по-футбольному: поджилки тряслись. Ему всё равно было, против кого играть — Марадона против него, Роналдо или ещё кто-то из великих футболистов. Я спрашивал: «Как же, Дима, ты выходишь так, как будто против деревенской команды, нисколько у тебя никакой нет дрожи?» Он говорит: «А я даже стараюсь не думать, с кем я играю. Я выполняю свои задачи, свои обязанности и всё». Могу сказать ещё про значимость Димы в моей команде.

Мы частенько в начале сезона зимой ездили на немецкие мини-футбольные турниры. Туда любили приезжать «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах — великие немецкие клубы. Из других стран, из Парижа приезжали... И однажды в этом турнире Дима не уступил, пошёл в серьёзный штык прямо на глазах у нас. Треск — ногу сломал. И «Спартак» на эти турниры перестал ездить. То есть, значимость Димы Хлестова для нашей команды была такая, что мы даже отказались от коммерческих турниров после того, как он получил там травму", — сказал Романцев в программе «Мама знает всё».

Хлестов провёл в составе московского «Спартака» более 200 матчей, став 7-кратным чемпионом страны и 4-кратным обладателем Кубка. В составе национальных сборных СНГ и России Хлестов сыграл 52 матча.