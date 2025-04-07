Акинфеев заявил, что хочет провести 1000 матчей в карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о планах на будущее.

6 апреля ЦСКА на своем поле обыграл московское «Динамо» (3:1) в 23-м туре РПЛ. 38-летний голкипер отыграл весь матч. Для него эта игра стала 900-й в карьере.

«Это начало пути, все хорошо. Надо ставить более высокие задачи. Если ты приносишь пользу, почему нет? Тысячный тоже увидим? Думаю, да», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

Акинфеев выступает за московский клуб с начала своей карьеры. В нынешнем сезоне он провел 22 матча за ЦСКА в РПЛ, пропустил 16 голов и 10 раз отыграл на ноль.