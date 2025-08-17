Источник: Батраков может перейти из «Локомотива» в «Манчестер Сити» через третий клуб

«Манчестер Сити» рассматривает вариант трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает Legalbet со ссылкой на инсайдера Анара Ибрагимова.

По данным источника, скауты уже провели консультации с окружением 20-летнего россиянина. Напрямую из российского клуба в английский футболист перейти не может — только через третий клуб.

В окружении Батракова в качестве третьего клуба рассматривают только представителей топ-5 европейских лиг. При этом в City Group входит «Жирона».

В сезоне-2025/26 полузащитник в 7 матчах забил 8 голов. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.