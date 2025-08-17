Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 13:42

Источник: Батраков может перейти из «Локомотива» в «Манчестер Сити» через третий клуб

Павел Лопатко
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает Legalbet со ссылкой на инсайдера Анара Ибрагимова.

По данным источника, скауты уже провели консультации с окружением 20-летнего россиянина. Напрямую из российского клуба в английский футболист перейти не может — только через третий клуб.

В окружении Батракова в качестве третьего клуба рассматривают только представителей топ-5 европейских лиг. При этом в City Group входит «Жирона».

В сезоне-2025/26 полузащитник в 7 матчах забил 8 голов. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • это анекдот недели))

    18.08.2025

  • zentmaison

    Барселона с Реалом стоят в очереди

    18.08.2025

  • ura1956

    Ага, и потом сразу в Барселону...

    17.08.2025

  • sargon

    Играет в пешеходном чемпионате а уже в МС... Головин на много круче его и то охреневает во Франции

    17.08.2025

  • Dreamlike

    Новость с лопатки

    17.08.2025

  • puzo-75

    Проверка на вшивость!- Были уже и "русские Месси" и Вани Соловьёвы.. Главное, чтобы голова не закружилась от усиленного внимания к его персоне!

    17.08.2025

  • Independent forever

    Гвардиола в курсе?

    17.08.2025

  • andy1962

    бред какой-то. Если уж переходить Батракову, то в какой-то мягкотелый чемпионат...Португалия, Испания, Греция, Кипр. В англии и германии его просто затопчут и ноги оторвут еще на подходе к штрафной.

    17.08.2025

  • sdf_1

    Напрямую из российского клуба в английский футболист перейти не может — только через третий клуб. ----------------------- «Динамо» (Батуми)?

    17.08.2025

  • Олег Кн.

    Какой МС? Только утром статья была, что Пеп воет, что игроков некуда девать. Их у него состава на три.

    17.08.2025

  • Ulan3

    А в чем проблема? Не считал, конечно, но неужели у Батракова не хватает инр за сборную?

    17.08.2025

  • Zohr Vad

    Басни, байки, небылицы, пословицы, скоровогорки, всё это - русский фольклёр

    17.08.2025

  • Ment Ali

    ...или через смену гражданства...

    17.08.2025

  • LifeTV

    Пусть уходит. Всё равно Локомотив не станет чемпионом НИКОГДА. Не чемпионская это команда. Балтика это вскрыла во всей красе.

    17.08.2025

  • Иван

    12 миллионов? я не фанат Локо, но не пошли бы вы нахер?

    17.08.2025

  • hovawart645

    Как не состоишь? Золото Зенита честное? По спортивному принципу?

    17.08.2025

  • Николай Викторов

    разумеется, деградируют! Приведите пример того молодого футболиста, который получил золотой мяч, играя в России? Да ладно золотой мяч! просто, вырос до уровня хорошего европейского футболиста?

    17.08.2025

  • Djin Ignatov

    Кому он нужен ? СМЕШНО ! После видимо АЛЯСКИ какой то Батраков поднялся в цене ?

    17.08.2025

  • al-an-ko

    А здесь они деградируют?

    17.08.2025

  • AnTaras

    Главное на Кипре не остановиться:grinning:

    17.08.2025

  • НВ

    в Ман Сити вроде есть болбои?

    17.08.2025

  • AnTaras

    Ну, тебе, слабительного было бы неплохо. Чтобы оттуда, откуда положено лилось, а не сюда:grinning: А про секту я не понял, не состою, померещилось тебе:grinning: Говорю же, срочно таблетки!:grinning:

    17.08.2025

  • Slim Tallers

    Скорее,через восьмой клуб.

    17.08.2025

  • hovawart645

    А какие таблетки надо принимать от реальности? Вас в секте чем потчивают?

    17.08.2025

  • AnTaras

    Почему не о чем, вот опус Рабинера почитать можешь:grinning:

    17.08.2025

  • AnTaras

    А как же. Думаешь она такая дура, чтобы его одного отпустить?:grinning: Не для того старалась:grinning:

    17.08.2025

  • AnTaras

    Ты бы таблетки принял, а то в цифрах и в фантазиях путаешься. 50-75-100:grinning:

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какие-то букмекеры и некто Ибрагимов это прям источник повышенной надёжности по английскому футболу, несомненно

    17.08.2025

  • емен

    дайте ему сезон отыграть , а потом уже подводить итоги и предложения !

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    если не передумает Ман Сити за это время

    17.08.2025

  • hovawart645

    Скальтесь, недалёкие. Время покажет.

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    как вы достали со своей уевропой в России западло играть?

    17.08.2025

  • Artem Sukhov

    Перевёл 20000 р , не забудь отдать , когда начнёшь работать.

    17.08.2025

  • Leonard Leonard

    зае»ли! писать не о чём?!

    17.08.2025

  • SpartakSirius

    Нет , там намного старее есть .

    17.08.2025

  • vladmad_75

    Нет уж, сначала Лёша медали/чемпионство/трофей. А потом уже можешь выбирать куда уходить. А то ещё ничего для клуба не сделали, а уже бегут. Хотя больше похоже на вброс.

    17.08.2025

  • Dinamo Poninka

    Лёшка не только Месси или Модрич, но примкнувшие к ним Рональдо и Левандовский. Вот так. Так, что Локо меньше чем за 1500000 евро не соглашается.

    17.08.2025

  • ПельМешков

    Сначала деньги на бочку. Потом устанете деньги ждать. Санкции, то-се

    17.08.2025

  • hottie

    со ссылкой на инсайдера Анара Ибрагимова ---> Он инсайды выдает после того как все арбузы днем на рынке распродаст?

    17.08.2025

  • Marcus Crassus

    БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!

    17.08.2025

  • spar001

    "В окружении Батракова в качестве третьего клуба рассматривают только представителей топ-5 европейских лиг"... не рано ли зазвездили?.. одна "звезда" вон в Зените лавку полирует....

    17.08.2025

  • Aleksandr

    старуху свою он тоже в Англию потащит?

    17.08.2025

  • Николай Викторов

    Уезжай, мальчик, хоть в чемпионат греции, хоть турции, и Кисляка прихвати с собой, надо расти как футболист, в условный звенит всегда успеешь приплыть.

    17.08.2025

  • Патриот Великой России

    Пусть этот сезон до играет а потом уежает в нормальную страну !

    17.08.2025

  • hovawart645

    Лёшка - это новый Месси. Минимум Модрич. С ним главное - не продешевить.

    17.08.2025

  • hovawart645

    Сейчас он 50, а через год будет под 100. Если не больше. Ждём-с!

    17.08.2025

  • Кабанчик

    Так в Жирное и останется

    17.08.2025

  • Mick Shelby

    А что - нам свои таланты уже не нужны?

    17.08.2025

  • Меркатор

    А как же процентный ценз игр за сборную, который действует в Англии?

    17.08.2025

  • на большее фантазии не хватило,да,СЭ?

    17.08.2025

  • Меркатор

    Через годик его трансферная стоимость вполне может быть 2-4 млн. Вот такие они, юноши. Подвержены всяческим соблазнам. А тут только восхваления, бабло, мечты... Угальде в прошлом сезоне забил 9 за 4 матча. И после зимней паузы десятый в пятой игре подряд. И что? Он стал европейским светилом? А нашему Алеше до того Угальде еще дотянуться надо.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Надо лучше заметать следы, поэтмоу только через 5й клуб , отправляем на Кипр, оттуда в греческий клуб , далее в португальский , потом испанский и затем резко возвращаем в киприский клуб Пафос( чтобы уж точно никто не догадался ) и финишная прямая уже Ман Сити.

    17.08.2025

  • NF

    Напоминает схему вывоза капиталов из страны через офшоры)...

    17.08.2025

  • hovawart645

    Я же и говорю - через годик!) За 80)

    17.08.2025

  • Ivan Sergeev

    Не, пусть двухкратным сначала станет. Хватит распродавать неокрепшие таланты по дешевке.

    17.08.2025

  • hovawart645

    В МС отдадим. Лямов за 70-80) Через годик.

    17.08.2025

    • Первый тренер Соболева: «Зачем людям отвечать на провокации, если они с головой не дружат?»

    На Twitch заблокировали аккаунт Смолова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости