На территории стадиона "Спартака" демонтируют конструкции, построенные к ЧМ-2018

На территории вокруг стадиона "Спартака" демонтируют конструкции, построенные для проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба клуба. Демонтаж ждет дополнительные входные группы для болельщиков.

На "Открытие Арене" прошло 4 матча Кубка конфедераций-2017 и 5 игр чемпионата мира-2018. Во время этих турниров, согласно требованиям ФИФА и УЕФА, стадион носил название "Спартак".

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