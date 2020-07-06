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«На шаг ближе ко второй звезде». Александр Кержаков — о чемпионстве «Зенита»

6 июля 2020, 02:13

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков опубликовал новый пост в Instagram. Он поздравил клуб с победой в чемпионате России.

— С каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! — написал Кержаков. — «Зенит» — чемпион!

Принцип «5 чемпионств — 1 звезда» распространен в России. У логотипа «Спартака» четыре звезды, у «Зенита» — одна (семь чемпионств с учетом одного титула во времена СССР).

По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Питерцы выигрывали российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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