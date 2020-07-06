Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков опубликовал новый пост в Instagram. Он поздравил клуб с победой в чемпионате России.

— С каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! — написал Кержаков. — «Зенит» — чемпион!

Принцип «5 чемпионств — 1 звезда» распространен в России. У логотипа «Спартака» четыре звезды, у «Зенита» — одна (семь чемпионств с учетом одного титула во времена СССР).

По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Питерцы выигрывали российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.