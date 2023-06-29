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Судейство

Сегодня, 11:40

На сбор судей РПЛ не вызвана Пустовойтова. Фролов и Сиденков переведены в ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Анастасия Пустовойтова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Москве начался сбор судей РПЛ, который продлится до 5 июля. На него приглашены 23 арбитра и 7 видеоарбитров.

В список вызванных рефери вошли: Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Роман Галимов, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Роман Сафьян, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Артур Федоров, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Артем Чистяков, Павел Шадыханов и Рафаэль Шафеев. Буланов и Цыганок введены вместо Ивана Сиденкова и Антона Фролова.

При этом Сиденков и Фролов вместе с Николаем Волошиным, Анатолием Жабченко, Верой Опейкиной, Игорем Паниным и Андреем Фисенко, если успешно пройдут все тесты, смогут работать на играх чемпионата России-2023/24 в качестве ВАР. В отличие от Анастасии Пустовойтовой, которой нет в списке.

В число 44 ассистентов судей не попали Валерий Данченко и Антон Кобзев, они вместе с Николаем Богачем и Николаем Ереминым составили список АВАР. По всей видимости, в первой части сезона не будут судить в РПЛ Александр Кудрявцев и Роман Милюченко. Их заменили Павел Новиков и Денис Петров.

Вернулся Андрей Болотенков, не работавший в этом году в премьер-лиге по семейным обстоятельствам.

Футбол
РПЛ
Анастасия Пустовойтова
Антон Фролов (судья)
Иван Сиденков
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