В сборе судей РПЛ участвует 121 человек
В Москве начался сбор арбитров РПЛ, который продлится до 5 июля.
Всего в нем участвуют 22 представителя административного состава и 99 судей.
В число руководителей сбора вошли новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, его заместитель менеджер ВАР Далибор Джурджевич и тренер по физической подготовке Милован Ристич. При этом нет национального инструктора Николая Левникова.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|0
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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