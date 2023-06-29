В сборе судей РПЛ участвует 121 человек

В Москве начался сбор арбитров РПЛ, который продлится до 5 июля.

Всего в нем участвуют 22 представителя административного состава и 99 судей.

В число руководителей сбора вошли новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, его заместитель менеджер ВАР Далибор Джурджевич и тренер по физической подготовке Милован Ристич. При этом нет национального инструктора Николая Левникова.