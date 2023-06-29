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Дуймович считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович оценил перспективы нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в новом сезоне чемпионата России, сравнив его с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Почему нет? Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех. Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в РПЛ. Он как Роналду. Сейчас предсезонные сборы команд — если Артем хорошо подготовится, то его невозможно будет остановить, даже в его 34 года. Для Дзюбы возраст не помеха», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. 34-летний форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-29-khorvatskiy-zhurnalist-dzyuba-mozhet-stat-luchshim-bombardirom-rpl-v-sleduyushchem-sezone-on-kak-ronaldu
Артем Дзюба
Томислав Дуймович
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