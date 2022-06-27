Султонов назвал «Лужники» вторым домом для болельщиков «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации клуба с домашним стадионом.
«Торпедо» традиционно играло на «Лужниках». Можно сказать, что «Лужники» для болельщиков «Торпедо» — второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы это ни было", — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
«Торпедо» в качестве домашних стадионов заявило на сезон РПЛ «Лужники» и «Арену Химки».
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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