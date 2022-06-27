Султонов назвал «Лужники» вторым домом для болельщиков «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации клуба с домашним стадионом.

«Торпедо» традиционно играло на «Лужниках». Можно сказать, что «Лужники» для болельщиков «Торпедо» — второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы это ни было", — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Торпедо» в качестве домашних стадионов заявило на сезон РПЛ «Лужники» и «Арену Химки».