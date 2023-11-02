Источник: «Спартак» отказался от покупки защитника сборной Уругвая Буэно

«Спартак» отказался от подписания защитника «Жироны» Сантьяго Буэно, сообщает Metaratings.ru.

Каталонцы готовы были продать 24-летнего уругвайца в московский клуб за 10-11 миллионов евро, при этом зарплата игрока составила бы 1,5-2 миллиона евро.

Летом 2023 года Буэно перешел в «Вулверхэмптон» за 12 миллионов евро.

«Вулверхэмптон» подписал защитника «Жироны» Буэно