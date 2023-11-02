Источник: «Спартак» отказался от покупки защитника сборной Уругвая Буэно
«Спартак» отказался от подписания защитника «Жироны» Сантьяго Буэно, сообщает Metaratings.ru.
Каталонцы готовы были продать 24-летнего уругвайца в московский клуб за 10-11 миллионов евро, при этом зарплата игрока составила бы 1,5-2 миллиона евро.
Летом 2023 года Буэно перешел в «Вулверхэмптон» за 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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|
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Матео Кассьерра
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Крылья Советов
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