На радио «Зенит» удалили интервью Орлова о договорных матчах в российском футболе

С ресурсов радио «Зенит» удалили интервью комментатора Геннадия Орлова, в котором он заявил о договорных матчах в российском футболе.

Ранее интервью было опубликовано на странице радио «Зенит» «ВКонтакте». Сейчас при попытке открыть видео всплывает надпись о том, что запись удалена.

В декабре Орлов в эфире радио рассказал, что представители клубов Северо-Кавказского федерального округа договаривались между собой о результатах матчей. Позже Орлов заявил «СЭ», что его слова были вырваны из контекста. Комментатор подчеркнул, что «сейчас договорняков в нашем футболе нет».

Геннадий Орлов: «Меня не так поняли. В РПЛ договорняков нет!»