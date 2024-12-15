Смородская назвала Угальде лучшим игроком сезона в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала свою тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.

«Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 15 голами.