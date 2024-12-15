Смородская назвала Угальде лучшим игроком сезона в РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала свою тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.
«Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 15 голами.
Источник: РБ Спорт
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|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
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|Рубин
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|7
|5
|6
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|26
|
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|Акрон
|18
|6
|4
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|22-34
|22
|
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|5
|3
|10
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|18
|
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|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|4
|4
|10
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|3
|7
|8
|22-35
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
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|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
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|16-33
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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