Источник: Ковачевич из махачкалинского «Динамо» может перейти в «Сокол»

«Сокол» интересуется защитником махачкалинского «Динамо» Владимиром Ковачевичем, сообщает Legalbet.

По информации источника, саратовский клуб видит в 32-летнем сербе серьезное усиление обороны и готов предложить ему сотрудничество до конца сезона. «Сокол» хочет подписать игрока свободным агентом после того, как у него закончится контракт с «Динамо» в янвае 2025 года.

В нынешнем сезоне Ковачевич провел за махачкалинскую команду три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиям. Ранее защитник играл в «Войводине», «Пролетере», «Спартаке» из Суботицы, «Кортрейке» и «Шерифе».