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Сегодня, 14:50

Источник: Ковачевич из махачкалинского «Динамо» может перейти в «Сокол»

Алина Савинова
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«Сокол» интересуется защитником махачкалинского «Динамо» Владимиром Ковачевичем, сообщает Legalbet.

По информации источника, саратовский клуб видит в 32-летнем сербе серьезное усиление обороны и готов предложить ему сотрудничество до конца сезона. «Сокол» хочет подписать игрока свободным агентом после того, как у него закончится контракт с «Динамо» в янвае 2025 года.

В нынешнем сезоне Ковачевич провел за махачкалинскую команду три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиям. Ранее защитник играл в «Войводине», «Пролетере», «Спартаке» из Суботицы, «Кортрейке» и «Шерифе».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сокол (Саратов)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Маркус Вендел

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

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