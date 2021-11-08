Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении FAN ID

Комитет Государственной думы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Паспорт болельщика использовался на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, на Кубке конфедераций-2017, а также на чемпионате мира-2018 в России. Только с помощью Fan ID болельщики могли купить билеты на игры», — сообщали ТАСС в пресс-службе комитета.

По словам собеседника агентства, комитет вынес рекомендацию принять законопроект в первом чтении.

«Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в стране. Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются в том числе обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению», — сказал он.