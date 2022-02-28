«Зенит» продлил контракт с Александром Медведевым

«Зенит» продлил контракт с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что решение было принято Советом директоров клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

Под его руководством «Зенит» стал трехкратным чемпионам России, завоевал Кубок и дважды — Суперкубок страны.