Шварц высказался о вызове Тюкавина в сборную России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что думает об игре нападающего Константина Тюкавина и его вызове в сборную России.

— Я не боюсь, что Тюкавин сбавит обороты после вызова в сборную. Я ему полностью доверяю. Мы проводим работу со всеми игроками, в том числе и с Константином. Мы видим, как усердно он работает на тренировках. Этот вопрос для нас неактуален. Мы доверяем Константину и не опасаемся этого.

— Почему команда пропускает похожие голы? Почти все голы приходят из зоны правого и правого центрального защитника.

— Природа этих пропущенных мячей заключалась в том, что у нас были достаточно большие разрывы между игроками. Мы проанализировали все эти ситуации. На тренировках мы работаем над этими компонентами. Конечно, единовременно такие вопросы не решаются. Мы доводим тренировочный процесс в этом плане до автоматизма.

2 дня назад Тюкавин вошел в список футболистов, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2022. Сборная России 1 сентября сыграет в Москве против Хорватии, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве проведет матч с Мальтой.